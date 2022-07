Conte: "Decisione sull'appoggio al governo sarà corale"

ROMA - Parlando a un evento, il leader del M5S è tornato sui contrasti col presidente del Consiglio, Mario Draghi, e ha detto che lunedì ci sarà un incontro chiarificatore. Per quanto riguarda l'appoggio al Governo, Conte ha sottolineato che "ci sarà un coinvolgimento degli organi politici e valuteremo".Conte ha annunciato già in giornata quell'incontro che fino a ieri non era nemmeno all'orizzonte, sentendo gli umori che filtravano dalla sede M5s. Nel giro di un'ora si è venuto a sapere che bisognerà attendere l'inizio della settimana. Poco dopo, ai giornalisti che gli domandano se ha ancora fiducia nel presidente del Consiglio, il leader ha glissato: "Ne parliamo lunedì".Poi l'ex premier ha avanzato un'ipotesi sulla scissione decisa da Luigi Di Maio. "Una scissione così non si coltiva in poche ore, c'era un'agenda personale che viene da fuori", ha osservato.