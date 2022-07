Piazza Affari apre in calo: -1,47%

MILANO - Piazza Affari apre la seduta in calo. L'indice Ftse Mib cede l'1,47% a quota 21.454 punti, appesantito dalle vendite sui bancari.Banco Bpm in calo del 4%, Bper del 3,87%, Unicredit del'1,7% e Intesa Sanpaolo dell'1,6 per cento. Rimbalza invece Saipem (+4%) e sale Terna (+0,9%). Fuori dal listino principale Autogrill (-7,9% a 6,3 euro) si adegua all'offerta di Dufry.