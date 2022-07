Cr7, dall’Arabia Saudita offerta record da 300 milioni

via Cristiano Ronaldo Ig

E' da diversi giorni ormai che si susseguono voci su un possibile addio di Cr7 al Manchester United, dopo che il portoghese non si è presentato al raduno estivo dei Reds, secondo quanto riferito dal club per un problema familiare.In realtà per Cristiano si sono fatti tanti nomi, dal Chelsea al Bayern, dalla Roma al Barcellona, ma nessuno di questi club è arrivato a mettere sul tavolo una proposta concreta e “pesante” come quella arrivata dall'Arabia Saudita.Secondo Tvi e Cnn Portuguesa, a farsi aventi sarebbe un club calcistico arabo per ora non identificato. Per il portoghese ci sarebbero 250 milioni, 30 andrebbero al Manchester United e 20 agli intermediari. Ma pochi giorni fa il suo allenatore, l'olandese Erik Ten Hag, ha detto che "CR7 non è in vendita”.