In Versilia ritornano le auto d’epoca

MARINA DI PIETRASANTA (LU) - Dopo il grande successo dell’edizione passata Marina di Pietrasanta saluta la "1000 Miglia" con un raduno di auto e moto storiche promossa dal gruppo GoVersilia con il patrocinio del Comune di Pietrasanta. - Dopo il grande successo dell’edizione passata Marina di Pietrasanta saluta la "1000 Miglia" con un raduno di auto e moto storiche promossa dal gruppo GoVersilia con il patrocinio del Comune di Pietrasanta.





Si chiama Pietrasanta Classic Bar.Ma. in onore di Barsanti e Matteucci, l’evento nato grazie ad un gruppo di cittadini mossi dalla passione per il territorio ed il fascino del passato che solo i motori d’epoca sanno suscitare.

Il raduno promosso da "GoVersilia" in occasione del passaggio della “1000 Miglia” offre, ai singoli privati la possibilità di partecipare con i propri veicoli d’epoca gratuitamente.

L’iscrizione al raduno è a numero limitato e gratuita per i membri del Gruppo.

L’appuntamento è per il 17 giugno 2022, i veicoli iscritti potranno accedere a partire dalla mattina fino a tarda serata.

Le auto e le moto d’epoca potranno essere ammirate durante l’intera giornata passeggiando sul lungomare pietrasantino nel tratto compreso tra il Pontile di Tonfano di Marina di Pietrasanta ed il Jamaica Pub. Il tutto incorniciato in un angolo di paradiso del territorio versiliese. Nel tratto della storica Via Versilia i visitatori potranno invece passeggiare sulla via pedonale appena rinnovata ed ammirare le opere d’arte di recente installazione. Inoltre tutta l’area limitrofa offre un’ampia scelta per degustare le prelibatezze locali e visitare le attività con le loro offerte stagionali. Non per ultimo durante l’intera giornata l’ampia offerta degli stabilimenti balneari limitrofi al raduno dove i partecipanti e visitatori potranno rilassarsi in spiaggia e fare bagni.

Questa sarà una buona occasione per ricordare ai frequentatori, simpatizzanti e cittadini di Pietrasanta che il motore a scoppio nacque anche qui grazie alle genialità di un fisico e di un ingegnere.

Il 6 giugno 1853 due Toscani depositarono all'Accademia dei Georgofili un documento con la descrizione dell'invenzione del primo motore a scoppio della storia. Questo portò alla nascita della prima vettura della storia, il triciclo di Benz. Padre Eugenio Barsanti, un insegnante di fisica nato a Pietrasanta, e l'ingegnere Felice Matteucci di Lucca, contribuirono così alla nascita del “Futurismo” in quanto fu proprio il motore a scoppio a permettere la nascita di quell’ebrezza della velocità che, in seguito, divenne leggenda nei nomi di Enzo Ferrari, Antonio Ascari, Tazio Nuvolari, Clemente Biondetti.

Tante novità quest’anno per il passaggio della gara storica, tra cui il senso di marcia che sarà invertito nuovamente rispetto alle ultime edizioni e vi anticipiamo il prestigioso "Premio Eleganza Clemente Biondetti 2022", dedicato a questo grande corridore toscano, dominatore di ben quattro Mille Miglia, di cui tre consecutive (1947, 1948 e 1949) che sarà consegnato dagli organizzatori dell’evento e da una giuria di eccellenza.

Non potranno mancare gli scatti fotografici ed insieme alla manifestazione sarà organizzato un contest fotografico delle migliori foto sia alle auto in esposizione che a quelle di passaggio. Il regolamento ed ulteriori informazioni saranno pubblicate sul gruppo GoVersilia nei prossimi giorni.

In sostanza una ghiotta occasione per gli amanti delle auto d’epoca e della storia della mitica 1000 miglia.

Vi terremo aggiornati con tutte le novità. Nel frattempo tenete caldi i motori.

Per ulteriori informazioni e/o iscrizioni visitate il gruppo GoVersilia al seguente link https://www.facebook.com/groups/goversilia oppure scrivere a goversilia@gmail.com.