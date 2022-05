Vaiolo delle scimmie, il ministero: "Quarantena in casi eccezionali"

ROMA - Il ministero della Salute diffonde una circolare con aggiornamenti sul Monkeypox in Italia e in Europa. Chi entra a contatto con un infetto dovrà rispettare 21 giorni di isolamento e monitorare il proprio stato di salute."I contatti devono essere monitorati almeno quotidianamente per l'insorgenza di segni/sintomi riferibili a MPX per un periodo di 21 giorni dall'ultimo contatto con un paziente o con i suoi materiali contaminati durante il periodo infettivo. Segni/sintomi includono mal di testa, febbre, brividi, mal di gola, malessere, astenia, mialgia, mal di schiena, eruzione cutanea e linfoadenopatia. I contatti devono monitorare la loro temperatura due volte al giorno. I contatti asintomatici non devono donare sangue, cellule, tessuti, organi, latte materno o sperma mentre sono sotto sorveglianza. Durante i 21 giorni di sorveglianza i contatti di caso MPX devono evitare contatti con persone immunodepresse, donne in gravidanza e bambini di età inferiore ai 12 anni". Si legge poi nella circolare."La vaccinazione post-esposizione (idealmente entro 4 giorni dall'esposizione) al virus del vaiolo delle scimmie può essere presa in considerazione per contatti a rischio più elevato come gli operatori sanitari, compreso il personale di laboratorio, previa attenta valutazione dei rischi e dei benefici", aggiunge il ministero. "L'adozione di contromisure di tipo medico farmacologico, inclusi specifici antivirali può essere presa in considerazione nell'ambito di protocolli di uso sperimentale o compassionevole, in particolare per coloro che presentano sintomi gravi o che possono essere a rischio di scarsi risultati, come le persone immunodepresse", specificano gli esperti del ministero.