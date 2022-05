Morto uno dei bimbi travolti da un'auto nel giardino di un asilo all'Aquila

L'AQUILA - Non ce l'ha fatta il piccolo investito da un'auto all'interno della scuola dell'infanzia "Primo maggio". Ancora da chiarire le esatte dinamiche dell'incidente, che hanno coinvolto altri tre bambini che si trovano però fuori pericolo.Tutti i piccoli hanno tra i tre e i cinque anni. Il bimbo ferito in modo grave era stato trasportato in elisoccorso in un ospedale a Roma ma le condizioni erano subito apparse molto gravi.L'auto era di una mamma che era andata a prendere il figlio all'asilo lasciandone un altro a bordo della vettura parcheggiata in discesa. La donna è indagata per omicidio stradale.