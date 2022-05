Italia esclusa dalla lista del visto facile nel Regno Unito: "Studenti penalizzati"

LONDRA - Il governo del Regno Unito ha stilato un elenco di università di prestigio i cui studenti avranno una via d'accesso privilegiato nel Paese. Nessun ateneo italiano è stato incluso, ma per la ministra Messa sono i criteri utilizzati che ci penalizzano.La lista comprende 37 centri di eccellenza, 23 dei quali sono negli Stati Uniti o in Canada, otto in Asia e una in Australia. Solo cinque atenei europei compaiono nell’elenco: l’Università di Monaco in Germania, Paris Sciences et Lettres in Francia, il Karolinska Institute in Svezia e due in Svizzera: l’Istituto federale svizzero di tecnologia e il Politecnico federale di Losanna.Un’esclusione che sembra penalizzare i nostri studenti, ma non quanto si potrebbe pensare, almeno in base alle recenti dichiarazioni di Messa: “Che quella del governo inglese sia una decisione forte, è vero. Non so quanto questo poi rispecchi l’impatto che questa misura può avere. Quanto ai ranking sono cresciuti soprattutto dopo l’ingresso nel mercato universitario degli Atenei cinesi. Per storia e per struttura, noi siamo svantaggiati rispetto ai parametri che usano, anche se non abbiamo una qualità inferiore”, ha specificato la ministra.