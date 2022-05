David di Donatello 2022: tutti i vincitori

ROMA - A Cinecittà si è svolta la cerimonia di consegna dei premi assegnati dall'Accademia del cinema italiano. La miglior regia è di Paolo Sorrentino: 'E stata la mando di Dio si aggiudica il David per il miglior film.Il regista napoletano per il suo “È stata la mano di Dio”, ha vinto tre dei premi più ambiti: Miglior Film, Miglior regista e David Giovani (foto di repertorio).È però il fantasy Freaks Out di Gabriele Mainetti ad aver più statuette: ben sei ed esattamente per la miglior scenografia, fotografia, produttore, trucco, acconciatura, effetti visivi-vex.Tornatore conquista il suo 11esimo David su 25 candidature per il Miglior Documentario, Ennio. Ha ottenuto ben tre David: miglior documentario, suono e montaggio.Tra gli altri a conquistare una statuetta Qui rido io di Mario Martone che si porta a casa il David andato al miglior attore non protagonista, Eduardo Scarpetta, e quello ai costumi. Il film drammatico ambientato in un carcere Ariaferma di Leonardo Costanzo vince invece il David per il miglior attore andato a Silvio Orlando e anche la sceneggiatura originale. Mentre A Chiara di Jonas Carpignano ottiene il premio di miglior attrice protagonista che va a Swamy Rotolo. A Diabolik va invece un solo David, quello della canzone originale a Manuel Agnelli mentre la sceneggiatura non originale, categoria in cui correva anche Tre piani di Nanni Moretti, va a L’Arminuta, film diretto da Giuseppe Bonito e tratto dal romanzo bestseller di Donatella Di Pietrantonio. Infine, sempre nel segno di Napoli, I Fratelli De Filippo di Sergio Rubini si porta a casa il premio al miglior compositore, Nicola Piovani.