Diverse scosse di terremoto nel Fiorentino

ROMA - Una sisma di magnitudo 3.7 è stato segnalato dall'Ingv nella provincia di Firenze. L'epicentro è stato registrato a 4 chilometri dal Comune di Impruneta. Ci sono state altre scosse di assestamento nel corso della serata, la più forte dopo le 22.Non risulterebbero danni a monumenti e musei a Firenze dopo la scossa di 3.7 con epicentro a Impruneta, vicino al capoluogo toscano. Le Gallerie degli Uffizi, la Galleria dell'Accademia e il Bargello non sono stati evacuati dopo la scossa. Da una prima verifica non ci sarebbero danni alla cupola del Duomo e mercoledì saranno svolti controlli più approfonditi.La scossa, delle 17:50, era stata preceduta da altre minori, sempre con epicentro a Impruneta, di magnitudo 1.8 alle ore 17:41 e 1.1 alle ore 17:48. Altre scosse si sono susseguite nella stessa zona in serata: oltre a quella di magnitudo 3.4, una di magnitudo 1.5 a un chilometro di distanza dalla scossa principale e altre due, di magnitudo 1.9, alle 19:47 e alle 20:19. Dopo le 22:20 si sono susseguite altre 8 scosse, la più intensa di magnitudo 2.7 p stata registrata alle 23.