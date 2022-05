Comunicazione mobile: è boom di messaggi inviati dalle software house

Complici anche la pandemia e i cambiamenti negli stili di vita, l’impiego di soluzioni di mobile messaging da parte delle software house negli ultimi due anni è quasi raddoppiato. Complici anche la pandemia e i cambiamenti negli stili di vita, l’impiego di soluzioni di mobile messaging da parte delle software house negli ultimi due anni è quasi raddoppiato.





In base ai dati di Esendex, business provider leader nelle soluzioni per la comunicazione mobile, infatti, nel 2021 sono stati inviati dalle software house oltre 96 milioni di messaggi, con un incremento superiore al 180% rispetto al pre-pandemia. Nell’ultimo periodo sono, in effetti, aumentate anche le occasioni in cui occorre comunicare in modo veloce ed efficace con la clientela e di conseguenza anche la domanda di integrare all’interno di gestionali e altri applicativi soluzioni di mobile messaging è significativamente cresciuta.

Analizzando più in profondità i dati, si evince poi che il massiccio utilizzo da parte delle software house di strumenti di comunicazione mobile, tra cui SMS, omnichannel chat e altri, è stato nel 37,7% dei casi relativo all’invio di notifiche e reminder, come, ad esempio, promemoria di appuntamenti, aggiornamenti su servizi, conferme di ordini e avvisi di consegna.

Oltre a notifiche e promemoria, il boom dell’utilizzo del mobile messaging è legato poi anche al costante aumento dei messaggi con i codici per l’autenticazione a due fattori, password o altre comunicazioni nell’ambito della sicurezza, che rappresentano un buon 20,07%, cui fanno seguito i messaggi per promuovere le flash sales, per gli inviti a eventi e per le attività di drive to store e drive to web, che insieme rappresentano il 18,14% del totale.

"Negli ultimi due anni, a seguito della forte crescita dell’e-commerce, dello smart working e dei servizi di delivery, chi si occupa di sviluppo software ha assistito a un notevole incremento delle richieste dei clienti di poter gestire la comunicazione mobile dall’interno dei loro gestionali, facendo esplodere la domanda delle nostre soluzioni" ha dichiarato Carmine Scandale, Head of Sales di Esendex Italia, che ha continuato: "Per le software house rappresentiamo da sempre un partner strategico poiché consentiamo loro di garantire l’affidabilità e i livelli qualitativi che solamente il leader a livello europeo nell’ambito della messaggistica è in grado di poter offrire. A tutto ciò si aggiunge la tranquillità di poter contare su API rest universali costantemente aggiornate e, grazie ai nostri server server ridondanti su due serverfarm, anche sui più elevati livelli di sicurezza".





* Dato emerso da un sondaggio che ha coinvolto 1032 persone maggiori di 18 anni e svolto da Esendex dal 29/07/2021 al 31/01/2022