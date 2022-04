Non Profit: esce il primo libro sulla raccolta fondi nelle piccole realtà

ROMA - Le piccole organizzazioni del non profit, come associazioni, comitati, fondazioni, cooperative sociali, tutti enti del terzo settore, sono un motore potente e insostituibile per il benessere del Paese in ogni settore e ambito: sanità, sociale, cultura, immigrazione, diritti civili, sport e ricreazione, arte, ambiente e tanto altro. - Le piccole organizzazioni del non profit, come associazioni, comitati, fondazioni, cooperative sociali, tutti enti del terzo settore, sono un motore potente e insostituibile per il benessere del Paese in ogni settore e ambito: sanità, sociale, cultura, immigrazione, diritti civili, sport e ricreazione, arte, ambiente e tanto altro.





Per quasi tutte loro l'unico modo di restare aperte e svolgere la propria funzione sociale è raccogliere fondi, grazie alle donazioni di singoli, famiglie, gruppi e aziende private, oppure organizzando attività di raccolta fondi come ad esempio spettacoli e cene di beneficenza, o ancora proponendo i propri prodotti solidali.

Tuttavia, in questi tempi, fare raccolta fondi è sempre più difficile, sia a causa delle tante restrizioni e limiti imposti dalla pandemia, sia perchè le grandissime organizzazioni nazionali e internazionali sono sempre più attrezzate e competitive, e sfruttando ogni canale di comunicazione e ogni tecnica per ottenere donazioni a sostegno delle proprie iniziative.

"I Pilastri del Fundraising", scritto dallo specialista italiano Riccardo Friede, è il primo libro scritto in Italia che spiega alle piccole organizzazioni non profit come organizzare al meglio le proprie attività di raccolta fondi, di modo da continuare a svolgere la propria funzione per la collettività riuscendo sempre meglio a competere con le altre circa 70.000 organizzazioni che abitualmente svolgono attività di fundraising (e cioè, di raccolta fondi strutturata e organizzata).

"Ho scritto questo libro perché provo una profonda stima e riconoscenza verso tutti quei volontari e quei professionisti che hanno deciso di dedicarsi alla collettività e alla comunità impegnandosi nella raccolta fondi, con lo stesso spirito di chi svolge una vera e propria missione" spiega l'autore Riccardo Friede.

"Dopo quasi 20 anni di attività specifica come professionista del fundraising al fianco delle piccole realtà, ho deciso di condensare in un libro tutte quelle strategie, quelle metodologie e quelle buone pratiche che mi hanno dato prova di funzionare bene, permettendo a chi fa raccolta fondi nel piccolo di ottenere risultati migliori nonostante la concorrenza delle grandi realtà, e nonostante non disponga di risorse ingenti da spendere e investire".

"Migliorare i propri risultati è sempre possibile, a patto di eliminare alcune credenze e falsi miti limitanti, mettersi un po' a studiare e seguire metodologie che hanno dato prova di funzionare in decine di piccole e medie organizzazioni non profit di ogni settore e tipologia.

Per questo invito i dirigenti, i volontari e i lavoratori del non profit a cogliere l'opportunità di capire come ridare slancio alla propria raccolta fondi senza andare a investire in percorsi da subito impegnativi e onerosi, bensì da un libro scritto in modo semplice, colloquiale, ordinato e ricco di esempi e indicazioni pratiche" conclude Riccardo Friede.

"I Pilastri del Fundraising" è alla sua prima edizione e in pochi giorni ha già superato le 150 prenotazioni, in ogni regione d'Italia.

Fino al 30 aprile 2022 è in promozione di lancio: libro cartaceo in spedizione gratuita in tutta Italia, 3 video bonus di formazione e 1 test per analizzare la propria capacità di fare raccolta fondi a soli 27€ iva inclusa.

Gli ordini sono aperti fino al 30 aprile sul sito http://bit.ly/libropilastridelfundraising.