Tv: mercoledì 27 aprile debutta su Canale 5 la miniserie "Un'altra verità"

Debutta mercoledì 27 aprile, in prime-time, su Canale 5, la miniserie "Un'altra verità", thriller che vede protagonista l'eclettica Camille Lou nel ruolo della parigina Audrey.





La giovane donna, oggi avvocato, è l’unica scampata a un serial killer che imperversava nella regione di Biarritz, elegante cittadina di mare sulla costa basca a sud-ovest della Francia, 16 anni prima.

Camille Lou, cantante, cantautrice, musicista e attrice, è nota per aver partecipato a Ballando con le Stelle, su TF1, classificandosi al secondo posto, e per il ruolo di Alice de Jeansin, nel drama Destini in fiamme, in streaming su Netflix.

Sul set di «Un’altra verità», Camille ha conosciuto il suo attuale compagno, Romain Laulhé che, conclusa la carriera agonistica, è diventato istruttore di surf in un centro vicino a Biarritz. L'attrice ha preso lezioni per evitare controfigure durante le riprese ed è scoccata la scintilla.

"Quando sei un adolescente, puoi fare vere e proprie pazzie per amore», spiega la protagonista Camille Lou. «Ho amato la folle passione per la vita di Audrey. Ma non va dimenticato che, a volte, anche piccole bugie possono avere ripercussioni davvero drammatiche nel futuro".

La serie (tit. orig. J’ai menti) si interroga sulla capacità di resilienza di una persona, dopo una bugia apparentemente di poco conto, detta da adolescente. Insignificante all’inizio, diventa una spada di Damocle con il passare del tempo. Come affrontare, quindi, il danno provocato dalle conseguenze, alcune addirittura irreversibili, di questa menzogna?

La produzione - France TV, Be-Films e RTBF - è stata realizzata sullo sfondo di paesaggi mozzafiato: dalla costa basca alla spiaggia della Madrague, passando per cappella di Notre-Dame de Socorri, fino ad arrivare sul lungomare de La Corniche e sul sentiero de Le Crêtes a Urrugne.