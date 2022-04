L'Ucraina dice no alla via Crucis con i russi

Chiusura anche da parte dell'episcopato ucraino. Per l'Arcivescovo di Kiev, l'iniziativa inopportuna e ambigua non tiene conto dell'attuale contesto.

- A due giorni dal ritorno della via Crucis di Venerdì Santo al Colosseo dopo due anni di sosta forzata per la pandemia, l'Ucraina disapprova la decisione di far portare la croce a una famiglia ucraina e una russa lungo il percorso dei Fori Imperiali in Roma. E' quanto comunicato dall'Ambasciata dell'Ucraina presso la Santa Sede, attraverso un tweet a firma dell'ambasciatore Yurash che spiega: "L'Ambasciata comprende e condivide la preoccupazione generale in Ucraina e in molte altre comunità per l'idea di mettere insieme russi e ucraini nel portare la croce. Ma ci sono difficoltà nella realizzazione".