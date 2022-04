(ApostolisBril/Shutterstock)





Per la Russia invece è un vantaggio per l'aumento dei consumi interni di petrolio, gas e carbone con la possibilità di esplorare nuovi mercati esteri. Lo Zar ha dato il compito ai propri ministri di riorganizzare il proprio lavoro per garantire il funzionamento delle imprese nell'Artico, fornitura di medicinali, alimenti, carburante, riscaldamento.



- Putin è intervenuto in video conferenza per una riunione governativa, dove è apparso sicuro dichiarando che il taglio delle forniture di energia sta penalizzando l'Occidente con l'aumento di inflazione: "Il rifiuto di cooperare ha già colpito europei e americani facendo aumentare l'inflazione".