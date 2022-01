PORDENONE - Il presidente del Parlamento europeo scompare a 65 anni. Ne dà notizia il suo portavoce Roberto Cuillo. Il giornalista ed ex vicedirettore del Tg1 era ricoverato dal 26 dicembre ad Aviano, in provincia di Pordenone.Ieri era stata diffusa la notizia del suo ricovero per una grave complicanza dovuta a una disfunzione del sistema immunitario. Il cordoglio della Von der Leyen: “Grande europeo e orgoglioso italiano”.