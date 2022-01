CIPRO - Un terremoto di magnitudo 6.6 ha interessato la costa ovest dell'isola. Per ora non si registrano danni a persone o edifici. Il sisma è stato avvertito anche in Turchia, Libano e Israele. La scossa nella capitale, Nicosia, ha fatto scendere in strada alcune persone.L'ipocentro è stato localizzato a 35 km di profondità.