Serie A: il Milan 'passeggia' contro la Salernitana

PIERO CHiMENTI - Il Milan, nel primo anticipo di campionato, vince agevolmente contro la Salernitana. La partita è subito in discesa per i rossoneri, che passano in vantaggio al 5' con Kessié, bravo ad incrociare di mancino al centro area un preciso cross di Leao che sulla fascia aveva saltato due giocatori. Al 18' arriva il raddoppio di Saelemakers, servito da Diaz, che da posizione defilata inventa una conclusione sul secondo palo su cui Belec non può arrivarci.

Il copione del match non cambia neanche nel secondo tempo, con un buon Milan che domina il campo e la Salernitana che cerca di colpire di ripartenza. Gli uomini di Pioli volano momentaneamente al primo posto in attesa del posticipo serale del Napoli contro l'Atalanta.