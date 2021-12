Boom di tamponi, le Regioni si muovono in ordine sparso

A partire da oggi, quindi, il test antigenico rapido positivo basterà per definire un caso di infezione da Covid e sottoporre il soggetto interessato in isolamento, senza la conferma del tampone molecolare. L’ordinanza ha stabilito anche che il test antigenico rapido dovrà coinvolgere i contatti stretti ad alto rischio, che saranno posti in quarantena.

Per quanto riguarda il caso Lombardia, invece, tra le prime decisioni prese dalla task force c'è proprio quella dell'apertura del centro massivo a Gallarate: l'ingresso è da via Milano con l'entrata laterale dalla ex caserma aeronautica. Negli stessi giorni verranno aggiunte anche 8 nuove linee tampone al centro di Trenno a Milano mentre è in fase di allestimento un altro spazio tamponi a Rho-Fiera Milano, che aprirà le porte nei prossimi giorni. "L’obiettivo – spiega nel dettaglio Grignaffini in una nota diffusa da Palazzo Lombardia – è gestire al meglio la situazione e per questo intendo utilizzare ogni minuto disponibile per raggiungere nel minor tempo possibile i risultati che attendiamo".



RECORD DI NUOVI CONTAGI - Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati oltre un milione di tamponi (1.034.677) molecolari e antigenici per il coronavirus. Ieri erano stati 343.968. Il tasso di positività è al 7,57%%, in calo rispetto all'8,9% di ieri.



In quanto agli ospedali sono 1.145 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 19 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 119. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 10.089, ovvero 366 in più.



Con 224.557 tamponi effettuati è di 28.795 il numero di nuovi casi di Covid registrati in Lombardia, con un tasso di positività in salita al 12,8% (ieri 11,4%). In aumento i ricoverati in terapia intensiva (+6, 193) e nei reparti (+159, 1.698). Sono 28 i decessi, che portano il totale a 34.980 morti da inizio pandemia.



Boom di casi di Covid nel Lazio. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 4.288 nuovi positivi (+1.355 rispetto a ieri). La metà (2.114) sono nella Capitale dove negli ultimi giorni, in occasione delle feste, si vedono lunghe file fuori le farmacie per effettuare tamponi.



Record di contagi pure in Piemonte. Nelle ultime 24 ore l'Unità di crisi regionale ne ha registrati 7.933, il numero più elevato da inizio pandemia, con un tasso dell'11,1% su 71.513 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 5.522 (69,6%). Tredici i nuovi decessi, come ieri, di cui uno di oggi, mentre i guariti sono 2.175. Ancora in aumento in ricoveri: sono 92 i pazienti in terapia intensiva (+3), 1.118 nei reparti ordinari (+60).



In Toscana record storico di 4.453 nuovi casi in un giorno (età media 36 anni) e altri sei morti (età media 82,8 anni) per Covid in Toscana. Le ultime vittime sono state due a Prato e una nelle aree di Lucca, Pisa, Siena e Grosseto. Il totale dei decessi sale a 7.531 dall'inizio dell'epidemia. I nuovi casi portano a 341.579 i positivi totali censiti nella regione dall'inizio dell'epidemia (+1,3% sul totale del giorno precedente).



Boom di test, in Campania, oltre 100mila, record di nuovi positivi (oltre 7.100, mai così tanti da inizio pandemia). Tra chi è colpito dal virus e chi ha avuto contatti con positivi, iniziano anche ad aumentare le assenze dei lavoratori in ambiti essenziali, come il trasporto pubblico regionale. In calo il tasso di incidenza: se ieri era pari al 7,58%, oggi è 6,86%. Tanti i decessi, 18: 14 nelle ultime 48 ore.



Record di positivi da inizio pandemia registrato nel Veneto. Sono 7.403 i casi registrati nelle ultime 24 ore, un dato mai segnato in 22 mesi di battaglia quotidiana contro il Covid. Secondo il report della Regione Veneto salgono infatti a 617.653 gli infetti dall'inizio della lotta al virus. Le vittime sono 29, toccando quota 12.3336.



Sono 3.427 i nuovi casi di positività al Coronavirus individuati nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna su oltre 50mila tamponi registrati: un numero molto elevato rispetto al solito dovuto alla corsa al test nell'imminenza di Capodanno. Si contano ancora 16 morti. Continua poi la crescita dei ricoveri, parametro che sarà nei prossimi giorni decisivo per capire se l'Emilia-Romagna andrà o meno in zona gialla.