Nuove regole in pista: per sciare sarà obbligatoria l'assicurazione

ROMA - Dal primo gennaio 2022 scattano le nuove norme di comportamento per gli sciatori. Oltre alla sottoscrizione di una polizza, entreranno in vigore limiti di velocità e obbligo di casco per i minori. Via anche ai controlli alcolemici e tossicologici.

Per mettersi sugli sci diventerà obbligatorio sottoscrivere una polizza assicurativa. "È fatto obbligo in capo al gestore delle aree sciabili attrezzate, con esclusione di quelle riservate allo sci di fondo, di mettere a disposizione degli utenti, all’atto dell’acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o alle cose", si legge all’articolo 30 del decreto n. 40/2021.Il decreto indica che in caso di mancato possesso dell’assicurazione, la multa amministrativa va da 100 a 150 euro. Inoltre è previsto il ritiro dello skipass.Un'altra regola è il casco per i minori di 18 anni che si apprestano a salire sulle piste. I minorenni dovranno quindi indossare la misura protettiva una volta messi gli sci ai piedi.Inoltre non sarà possibile può accedere alle piste dopo aver bevuto alcol o sotto l’effetto di droghe. Dall’1 gennaio entreranno in vigore gli accertamenti alcolemici e tossicologici. L’articolo 31 della legge recita: "È vietato sciare in stato di ebbrezza in conseguenza di uso di bevande alcoliche e di sostanze tossicologiche. Gli organi accertatori possono sottoporre gli sciatori ad accertamenti qualitativi". Previste sanzioni da 250 a 1.000 euro.