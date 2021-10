Puglia, cade in vasca mosto: morto 30enne

Nuovo incidente sul lavoro in Puglia. La vittima è un 30enne di Andria che è caduto in una vasca piena di mosto, presso un'azienda vinicola locale, dove era attivo il macchinario per la pigiatura dell'uva. A nulla sono valsi i primi soccorsi dei colleghi e poi dei sanitari del 118. Con questo incidente salgono a 53 le morti bianche nella regione.