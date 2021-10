Animali: arriva in Italia il Mogwai, il rarissimo bulldog francese esotico a pelo lungo



ROMA - È un vero e proprio evento storico quella che sta per accadere in Italia. Stiamo parlando infatti dell'arrivo anche nel nostro paese del il primo bulldog francese esotico a pelo lungo conosciuto come Mogwai o Fluffy. - È un vero e proprio evento storico quella che sta per accadere in Italia. Stiamo parlando infatti dell'arrivo anche nel nostro paese del il primo bulldog francese esotico a pelo lungo conosciuto come Mogwai o Fluffy.





Una variante evolutiva rarissima del bulldog francese esotico che ha da subito conquistato il grande pubblico.

La sua bellezza e il suo fascino hanno infatti catturato l’attenzione di molti appassionati all’estero, tra cui personaggi famosi, politici e influencer.

Attualmente, il Mogwai o Fluffy è il bulldog francese più raro al mondo, e l'allevamento 'I Cuccioli di Carlotta' saranno i primi in assoluto a farlo conoscere e a venderlo in Italia. Saranno loro infatti l’unico punto di riferimento nazionale ed europeo a cui rivolgersi per avere informazioni su questa varietà di bulldog francese esotico.

Una vera e propria rivoluzione per questi allevatori, già conosciuti per essere all'avanguardia, e avanti anni luce rispetto al resto del mercato. Un allevamento che ora si appresta ad alzare ulteriormente l’asticella dell’evoluzione nel campo cinofilo europeo e mondiale, portando in Italia il primo bulldog francese esotico a pelo lungo.





La grande famiglia dei bulldog francesi





I cuccioli di Bulldog francese sono tra i più ricercati e ambiti del mondo, quelli dei I Cuccioli di Carlotta sono allevati con amore, selezionati scrupolosamente, mantenendo altissimi gli standard di ricercatezza europei e mondiali.

Sono stati i primi ad allevare e vendere la variante esotica del bulldog francese blu con occhi azzurri in Italia, scelta prima criticata in gran parte dagli operatori del settore e poi copiata da tutti coloro che si occupano di allevamento di bulldog francese.

Il bulldog francese blu esotico è il risultato di una rarissima variazione genetica, si tratta di un cane molto ricercato, il cui prezzo se parliamo di cuccioli altamente selezionati e controllati possono raggiungere cifre altissime.

La colorazione blu del bulldog francese è provocata dalla mutazione di un gene recessivo riguardante la colorazione.

In caso di accoppiamento di un bulldog francese blu con un esemplare di colorazione diversa, i cuccioli acquisiscono i caratteri della variante genetica blu. Questo rende il bulldog francese blu ideale per la continuazione della specie.





Dove trovare i cuccioli di bulldog francese a pelo lungo Mogway o Fluffy





I Cuccioli di Carlotta dal 2014 selezionano con attenzione e cura maniacale i riproduttori e i cuccioli di bulldog francese esotico al fine di alzare sempre di più i già alti standard di bellezza e salute con la collaborazione e supervisione dell’ente nazionale slovacco riconosciuto dal Ministero degli interni Slovacco avente personalità giuridica ed autorizzato a detenere i registri genealogici dei suoi allevatori federati K.A.S (Kennel Association Slovensko).

Si tratta del primo ente cinofilo europeo ufficiale a riconoscere il bulldog francese esotico come razza a tutelarlo e a controllare geneticamente la riproduzione, e dal 2017, sono un allevamento membro riconosciuto dal W.D.F, World Canine Science Federation, che porta avanti un progetto cinofilo all’avanguardia al fine di tutelare e sviluppare una sana cinofilia evolutiva.

L’allevamento I Cuccioli di Carlotta sono per questo una realtà consolidata in Europa e in tutto il mondo nel campo dei bulldog francesi standard, dei bulldog francesi esotici e dei bulldog inglesi.

Il loro obiettivo è quello di aiutare chi è alla ricerca di un cucciolo di bulldog sano e bello, tramite un’attenta selezione, seguendo altri profili qualitativi di salute e bellezza.

Chiunque fosse interessato a questa rarissima varietà esotica di bulldog francese esotico a pelo lungo Mogwai o Fluffy, può mettersi in contatto con l’allevamento I Cuccioli di Carlotta di Paolo Pecoraro e Katerina Beresova, tramite il sito internet www.icucciolidicarlotta.net/it , l'email info@icucciolidicarlotta.it o tramite il Telefono e Whatsapp 3291937674.