Nations League: l'Italia sconfitta dopo 35 partite, in finale ci va la Spagna

Nel secondo tempo al 17’ Oyarzabal va vicino al terzo gol. Al 38’ gli azzurri segnano con Pellegrini, tiro a porta vuota su cross di Chiesa. La Spagna si qualifica per la finale di Nations League dove sfiderà a Milano alle 20,45 Domenica 10 Ottobre la squadra che vincerà la seconda semifinale di domani sera a Torino tra la Francia e il Belgio. L’Italia giocherà Domenica 10 Ottobre alle 15 a Torino la finale per il terzo e quarto posto.

Nella prima semifinale di Nations League l’Italia perde 2-1 a Milano con la Spagna. Nel primo tempo al 4’ Chiesa degli azzurri non concretizza una buona occasione. Al 17’ la Spagna passa in vantaggio con Ferran Torres, tiro al volo su cross di Oyarzabal. Al 27’ Di Lorenzo dell’ Italia di testa non riesce a schiacciare in porta. Al 34’ Bernardeschi con un tiro di destro colpisce il palo. Al 42’ la squadra di Roberto Mancini resta in dieci. Espulso Bonucci per una gomitata a Busquets. Al 46’ raddoppia Ferran Torres di testa.