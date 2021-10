Dopo l'attacco alla Cgil, in migliaia attesi a Roma con centrosinistra e sindacati

ROMA - Sarà "Mai più fascismi" il motto dell'evento, organizzato dopo l'irruzione da parte di Forza Nuova nella sede della Cgil.Intanto il segretario Landini respinge le accuse di un'indebita intrusione nella discussione politica, alla vigilia dei ballottaggi."La manifestazione di sabato 16 ottobre a Piazza San Giovanni, come ai vecchi tempi. È un modo per riprenderci la città sul piano della democrazia", ha dichiarato il segretario della Cgil in un'intervista a Diego Bianchi di La7.