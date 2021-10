Nuova morte bianca in Puglia. La vittima, un 62enne di Barletta, mentre era impegnato nella pulizia industriale nella Timac Agro è stato travolto da una palazzina meccanica guidata da un 46enne. I carabinieri sono giunti sul posto per far luce sulla vicenda iscrivendo nella lista degli indagati l'autista del pesante mezzo.