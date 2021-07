Decaro è il sindaco più amato dagli italiani

Nella classifica dei Governatori di Regione trionfa Luca Zaia, Presidente del Veneto, col 74% dei consensi, seguito da Stefano Bonaccini, che conquista il 60% di preferenze. Il Governatore della Puglia Michele Emiliano, invece, si deve accontentare dell'11° posto al pari della Governatrice Umbra Donatella Tesei.

- Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, è stato confermato come il sindaco più apprezzato dagli italiani con il 65% dei consensi. A rivelarlo è un sondaggio del Sole 24 Ore. Il podio si completa con il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, che conquista il secondo posto con il 62%, e ad ex aequo col 61% del sindaco di Bergamo Giorgio Gori e Marco Fioravanti (sindaco di Ascoli Piceno) che conquistano il terzo posto. Tra i sindaci pugliesi, il fanalino di coda della classifica è il sindaco di Taranto Melucci, che col suo 102° posto gli vale il terzultimo posto in classifica.