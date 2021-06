"The narrative Objects" e "Develop your own creative idea": l'Istituto Marangoni Milano Design presenta le nuove branded Scholarship in partnership con Cappellini e McCann Italia



MILANO - Quest'anno Istituto Marangoni Milano Design lancia due nuove sfide ai giovani e internazionali designer dal forte impatto digitale. Sostenuto ancora una volta da Cappellini e per la prima volta McCann Italia, Istituto Marangoni Milano Design annuncia "The narrative Objects" e "Develop your own creative idea", le nuove branded scholarship che invitano gli studenti ad esplorare, interpretare e plasmare la nuova concezione di design nell'era del digitale e dei social media.





Entrambi i progetti hanno il compito di stimolare i partecipanti a studiare l’approccio al nuovo mondo della globalizzazione per creare prodotti di design fruibili nella realtà e comunicabili attraverso il digitale. Gli autori dei progetti più meritevoli si aggiudicheranno una borsa di studio a copertura totale per accedere al Master in Product & Forniture Design e una borsa di studio pari al 50% della quota di iscrizione al Master in Digital Art Direction, avendo così l’opportunità di vivere l’esperienza unica e studiare nella sede di Milano, cuore pulsante del miglior design internazionale.

"The narrative Objects" di Istituto Marangoni Milano Design in partnership con Cappellini ha come tema predominante la ricerca di un prodotto di design in grado di "reggere" esteticamente sia allo scenario reale che in quello virtuale dei social media. La sfida dunque si ripone nella capacità di proporre il progetto di un complemento d'arredo caratterizzato da una forte connotazione estetica che conferisca all'oggetto un "contenuto narrativo" inteso come storytelling che accompagna il prodotto o come "storia" che trae origine dal prodotto stesso. Il risultato deve essere quindi il "motore" di una storia che corre con la stessa efficienza nel mondo reale come in quello virtuale.

Sono dunque diversi e complessi gli aspetti di cui tener conto per affrontare il contest, aperto ai laureati in Product, Industrial, Interior Design o in Architettura, oppure ai professionisti con un’esperienza rilevante nel settore, che avranno tempo fino al 28 giugno 2021 per presentare le proposte creative.

Al vincitore del contest verrà così assegnata una scholarship per il Master in Product & Furniture Design di Istituto Marangoni Milano Design in partenza a Ottobre 2021.

Con il supporto creativo di McCann Italia, la sede milanese di Istituto Marangoni lancia "Develop your own creative idea", una challenge per la migliore proposta creativa dedicata all'importanza della diversità e dell'unicità nell'era della globalizzazione. Partendo da un key visual che possa esprimere efficacemente questi concetti, i partecipanti sono chiamati a sviluppare un progetto di comunicazione destinato a veicolare, sensibilizzare e creare engagement. McCann Worldgroup è leader nelle global marketing solutions, una realtà in cui i professionisti sono uniti da un'unica visione: aiutare i brand a svolgere un ruolo significativo nella vita delle persone. Il bando è aperto a laureati in design - design visivo, design grafico, design dell'interazione, design della comunicazione, design strategico, design del marchio, design per la multimedialità -, arti visive, direzione artistica, marketing oppure a professionisti con rilevante esperienza nel settore.

I vincitori avranno accesso ad una borsa di studio pari al 50% della quota di iscrizione per il Master in Digital Art Direction in partenza a Ottobre 2021.

"Le due branded scholarship di Cappellini e McCann Italia è senza dubbio una doppia opportunità per i nostri giovani creativi internazionali per mettersi in luce su tematiche attuali e di svolta nel settore dell’arredo" commenta Massimo Zanatta, School Director di Istituto Marangoni Milano Design "Sono quindi entusiasta di aprire i bandi sicuro e consapevole che i due giovani talenti vincitori daranno un apporto fresco e digitale alla nostra sede di Milano e ad entrambi i Master".