Usa: passeggero apre il portellone di un aereo in rullaggio e salta fuori

L'uomo, caduto nel vuoto per diversi metri, ha riportato ferite di entità tale da non metterne in pericolo la vita. Una volta medicato è stato preso in consegna dalle autorità federali. Le indagini nei suoi confronti sono in corso. Al momento, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, non è noto come l'uomo sia stato in grado di aprire la porta mentre l'aereo era in movimento e azionare lo scivolo gonfiabile. La polizia ha diffuso un comunicato in cui si esclude "qualsiasi collegamento con atti di terrorismo".

LOS ANGELES - All'improvviso, mentre l'aereo venerdì sera rullando dall'area del gate si apprestava a decollare, un passeggero si è alzato dal suo posto, ha tentato di sfondare la cabina di pilotaggio poi corso fino al portellone d'ingresso è stato in grado di aprire una porta di emergenza e azionare lo scivolo gonfiabile prima di ferirsi cadendo sulla pista. È successo alle ore 19:10 circa, all'aeroporto internazionale LAX di Los Angeles, durante la partenza di un velivolo della SkyWest Airlines destinazione Salt Lake City.