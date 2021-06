Ed Sheeran, esce oggi il nuovo singolo 'Bad Habits'

MILANO - Ed Sheeran torna ufficialmente con il nuovo singolo ‘Bad Habits’ e il nuovo video diretto da Dave Meyers.

Ha trascorso gli ultimi anni fuori dalle scene dopo il tour da record durato due anni del suo ultimo album DIVIDE - album che è presente nella classifica degli album più venduti in Italia da ben 224 settimane ininterrottamente – e l’arrivo della sua prima figlia. Ora torna con l’euforica BAD HABITS, un brano che mette in luce la sua incredibile capacità di reinventarsi continuamente pur rimanendo fedele al suo innato stile. Ed ha scritto e prodotto BAD HABITS insieme a Johnny McDaid (‘Shape of You’) e FRED (No.6 Collaborations Project) consegnando ai sui innumerevoli fan un brano up-tempo, dalle sonorità estive ma sempre caratterizzate dalla sua classica chitarra.

Il video che accompagna il singolo è stato diretto da Dave Meyers (Billie Eilish, Kendrick Lamar) e vede Ed in una inedita versione vampiresca del suo alter-ego. I suoi tipici capelli rossi diventano bianchi e i suoi denti zanne, la narrazione, ricca di humour dark, è la metafora delle “cattive abitudini” per cui Ed passa notti selvagge in giro con il suo gruppo di indemoniati salvo ritornare alle sue solite sembianze non appena sorge il sole.

“Sono molto felice di tornare con un nuovo singolo e volevo che il video rappresentasse la natura delle brutte abitudini in modo spettacolare, così ho scelto i vampiri. È stato molto divertente interpretare un vampiro, tranne che per l’altezza (quello non è stato per niente divertente!). Spero diverta anche voi''.

Per celebrare l’uscita, questa sera si esibirà dal vivo da Portman Road a Ipswich Town per UEFA Euro2020 su TikTok, con la regia di Emil Nava. Lo streaming sarà visibile globalmente sulla pagina TikTok di Ed (@edsheeran) a partire dalle ore 22 locali. Oltre ai suoi grandi classici, canterà per la prima volta dal vivo BAD HABITS.

‘Bad Habits’ è la prima release ufficiale dalla pubblicazione di ‘No.6 Collaborations Project’ nel 2019, il suo side-project indipendente dalla sua sequenza di album , in cui Ed ha collaborato con alcuni dei suoi artisti preferiti – ben 22 infatti – tra cui Cardi B, Bruno Mars, Camila Cabello, Eminem e Travis Scott. In sole poche settimane ben 3 singoli hanno raggiunto la vetta della classifica inglese: ‘I Don’t Care’ con Justin Bieber, ‘Beautiful People’ feat. Khalid e ‘Take Me Back To London’ feat. Stormzy.

Il mese scorso Ed Sheeran ha partecipato al Big Weekend di Radio 1 con una performance accompagnato da tutta la sua band e filmata a Snape Maltings, Suffolk. Nello stesso mese è stata annunciata anche la sponsorship per le nuove divise maschili e femminili del suo amato Ipswich Town Football Club. Ed Sheeran è attualmente in studio per registrare il nuovo album.