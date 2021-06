Al via le domande per il bonus Covid

ROMA - Con una nota, l'Inps ha fatto sapere che è possibile inoltrare le richieste per il sussidio previsto dal governo con il decreto Sostegni bis. Le persone che hanno già ricevuto il bonus Covid nei mesi scorsi riceveranno gli aiuti senza fare nuova richiesta, rende noto l'istituto di previdenza.L’indennità Covid-19 è rivolta alle seguenti categorie di lavoratori: stagionali e somministrati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; stagionali e somministrati appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; intermittenti; autonomi occasionali; incaricati di vendita a domicilio; subordinati a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori dello spettacolo; operai agricoli a tempo determinato; pescatori autonomi.La misura di sostegno prevede l’erogazione di una indennità pari a 1.600 euro, che diventano 800 euro per gli agricoli e 950 euro per i pescatori.