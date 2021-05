Covid: prime regioni bianche

ROMA - Prosegue il calo dell'incidenza dei casi Covid in Italia e da lunedì saranno tre le regioni in zona bianca: per gli oltre 3 milioni di abitanti dicadranno tutte le restrizioni ad eccezione del distanziamento e dell'utilizzo della mascherina e fermo restando l'adozione dei protocolli di sicurezza previsti per i differenti settori. Una situazione che a metà giugno potrebbe essere quella in cui si troverà più della metà del Paese.Intanto con i dati in costante miglioramento il commissario per l'emergenzaapre alle discoteche, chiedendo di valutare i protocolli per l'eventuale ripartenza e la possibilità di somministrare il vaccino ai più giovani all'interno dei locali.Fondamentali per nuove riaperture saranno i dati che la cabina di regia del ministero della Salute analizzerà nelle prossime ore, che dovrebbero confermarsi positivi grazie soprattutto all'avanzamento della campagna di vaccinazione che ha consentito di ridurre i ricoveri nei reparti ordinari e nelle terapie intensive, ormai ampiamente al di sotto del 20% del totale dei posti disponibili e ben lontani dalla soglia critica rispettivamente del 40 e del 30%.