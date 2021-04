Quanti sono gli anziani non ancora vaccinati in Italia

ROMA - Più di 700mila over 80 non hanno ancora aderito alla campagna vaccinale per diversi motivi. Le Regioni stanno cercando di capire come raggiungerli, ma non è un compito facile.Secondo gli ultimi dati disponibili, l’82% di chi ha più di 80 anni ha ricevuto almeno la prima dose del vaccino – in Italia gli anziani sono quattro milioni e 419mila – e al 53,2% è stato somministrato anche il richiamo. Significa che tre milioni e 652mila anziani hanno ricevuto almeno una dose e che 766mila non hanno ancora aderito alla campagna vaccinale.La situazione è diversa da regione a regione, perché ognuna ha organizzato il piano vaccinale in autonomia. Il Veneto è la regione che ha raggiunto più persone: il 93% degli anziani veneti ha ricevuto almeno la prima dose del vaccino. La percentuale è alta anche in Toscana, 90 per cento, e in Lombardia dove è stato vaccinato l’87,9 per cento delle persone con più di 80 anni. Le Regioni sotto la soglia dell’80 per cento sono Abruzzo, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise, Sardegna, Sicilia e Valle d’Aosta.