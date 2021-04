ROMA - Da lunedì 12 aprile 5 Regioni potrebbero passare in arancione: in testa ci sono Lombardia e Piemonte seguite da Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Toscana. In vista del report sul monitoraggio settimanale che sarà diffuso in queste ore, nella migliore delle previsioni l'Italia conta di poter arrivare a misure meno rigide per due terzi del territorio. Per il momento invece, restano rosse Puglia, Calabria, Campania e Valle d'Aosta.