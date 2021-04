ROMA - Sono 14.761 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del. Ieri erano stati 13.844. Sono invece 342 le vittime in un giorno (ieri 360). In totale i casi dall’inizio dell’epidemia sono 3.935.703, i morti 118.699. Gli attualmente positivi sono 465.543 (-6653 rispetto a ieri), i guariti e dimessi 3.351.461 (+21.069). Con 315.700 tamponi il tasso di positività è del 4,7%, in salita rispetto al 4,4% di ieri.