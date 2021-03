Dove sono le varianti del coronavirus in ltalia

In Piemonte si registra un grande aumento dei casi. "Questa contagiosità molto elevata della variante inglese sta facendo aumentare in modo molto significativo i contagi", ha spiegato l'assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi.



Anche la Lombardia rischia di entrare in zona rossa da lunedì. "Da una settimana, soprattutto a causa delle varianti, siamo entrati in quella che è definita come terza ondata”, ha detto il governatore Attilio Fontana.



In Liguria aumenta l'incidenza della variante inglese che incide per il 50% dei casi.



A Firenze, intanto, si sono registrati i primi due casi di variante indiana. Lo ha spiegato in una nota Pietro Dattolo, presidente dell'Ordine dei medici ed odontoiatri di Firenze.



Quattro delle cinque province della regione Marche sono in zona rossa, per ordinanza regionale, a causa dell'aumento di contagi legato alla variante inglese.



In Calabria "la presenza delle varianti è stata acclarata su campioni, per cui le varianti sono già presenti sul territorio in buon numero”, ha detto il presidente della Regione Nino Spirlì.

ROMA - In tutta Italia sono stati registrati casi con una variante del Sars-COV-2 diversa da quella iniziale. La variante inglese è ancora dominante nel Paese, intanto sono stati scoperti incasi di quella indiana.