Musica: Like a Nova, il dolore di un amore finito e l'inizio di un nuovo capitolo nel nuovo singolo 'Ballo da sola'

Dopo una gavetta da musicista e cantante in diverse formazioni italiane, la partecipazione a The Voice of Italy 2016 nel Team Pezzali ed i due featuring con il celebre rapper Ioria nel 2020 – “Too Much” e “Sient a Me” -, Like.a.Nova, pseudonimo di Noemi Castagnanova, cantante brindisina, fa il suo debutto solista con il singolo “Ballo da sola” (Red Owl Management/Visory Records/Thaurus).

“Ballo da sola” si articola su una scrittura che lascia poco spazio all’immaginazione e trasporta l’ascoltatore nel racconto di una storia d’amore che è si giunta al termine, ma lo fa con quel tocco di ironia e leggerezza, elementi in grado di far sorgere un sorriso sulle labbra.

Ciao Noemi, hai appena pubblicato “Ballo da sola”, il tuo nuovo singolo, primo solista. Ci racconti com’è nato?

"Ballo da sola" è nato dall'esigenza di esternare uno stato d'animo non del tutto felice. Parla di me, della mia storia, di un amore finito e del modo in cui l'ho affrontato. Diciamo che nasce da una rottura Daniele Bleedz, producer del pezzo, lo scorso agosto mi ha mandato un beat ed io ho messo nero su bianco tutto quello che mi passava per la testa.

Hai partecipato ad The voice of Italy nel 2016; cosa ti porti dietro di quell’esperienza?

Sicuramente ho un bellissimo ricordo di quel periodo, mi sono divertita tantissimo ed ho conosciuto un sacco di gente meravigliosa.

Hai già in mente qualche progetto per il futuro?

Adesso mi godo il momento, ma sono già a lavoro su i prossimi brani! È un momento molto produttivo per me, è come se avessi aperto il vaso di Pandora. Spero di poter tornare presto live perché mi manca molto il palco, ma ho cominciato ad apprezzare la vita da studio.