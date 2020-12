- La Procura di Perugia, grazie ad una rogatoria, è riuscita ad interrogare, come persona informata dei fatti, da remoto, il giocatore dell'Atletico Madrid Luis Suarez in merito al presunto esame 'farsa' avvenuto nell'Università di Perugia, per ottenere la cittadinanza onoraria. L'attaccante uruguaiano, intervenuto in videoconferenza, con l'agente avvocato, avrebbe ammesso di aver conosciuto prima la prova d'esame ed i contenuti della stessa.