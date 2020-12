Covid, Zampa: "Dal 7 gennaio ipotesi Paese in zona gialla"

"Non conosco esattamente i dati di tutte le Regioni, ma siccome le cose stanno andando meglio penso che dal 7 gennaio tutta l'Italia sarà in zona gialla". Lo ha detto la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, aggiungendo che "non si possono però escludere nuove zone rosse, dipenderà dall'andamento dei dati".