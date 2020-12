Al via ad aprile il licenziamento degli operai Whirlpool di Napoli

NAPOLI - Non appena scadrà il blocco dei licenziamenti imposto per arginare la crisi innescata dalla pandemia, l'azienda procederà con il licenziamento collettivo dei circa 330 lavoratori dello stabilimento napoletano. Ad annunciarlo è l'ad di Whirlpool per l'Italia La Morgia al tavolo del Mise.