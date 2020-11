Coronavirus, recordi di contagi in Italia: oggi 39.811 nuovi casi e 425 morti

ROMA - Ecco il consueto bollettino diffuso dal Ministero della Salute dei contagi da Covid-19 in Italia. Sono 39.811 i nuovi casi di contagio da Covid-19 emersi oggi sui 231.673 tamponi elaborati. Nelle ultime 24 ore sono 425 le nuove vittime del virus. Sono, infine, 119 in più le terapie intensive occupate, mentre i nuovi ricoveri sono 1.104.Sono 11.489 i nuovi casi da Covid-19 sui 46.099 tamponi effettuati. Il conto delle vittime del virus è salito a quota 18.226 con le 108 delle ultime 24 ore. Nei reparti Covid-19 ci sono 5.813 (+250) degenti, mentre sono 610 (+40) le persone in terapia intensiva.