Elezioni Usa, Cnn: Joe Biden è nuovo presidente

WASHINGTON - Joe Biden conquista la Pennsylvania ed è il 46mo presidente degli Stati Uniti, secondo le proiezioni di Cnn. Il candidato dem è presidente eletto anche secondo l'Associated Press e Nbc. Kamala Harris entra nella storia: è la prima vicepresidente donna della storia americana.

"Il lavoro davanti a noi sarà difficile ma vi prometto questo: sarò il presidente di tutti gli americani", scrive in un tweet Biden.Daesplode l'entusiasmo in strada per la vittoria di Biden. I clacson a tutto spiano festeggiano il 46mo presidente americano fra le grida di gioia dei passanti sui marciapiedi."Questa elezione riguarda molto di più JoeB iden o me. Riguarda l'anima dell'America e la nostra volontà di lottare per essa. Abbiamo molto lavoro davanti a noi. Iniziamo", twitta la vice presidente eletta"Gli elettori hanno parlato e hanno scelto Joe Biden e Kamala Harris come nostri prossimi presidente e vicepresidente. È una squadra che ha fatto la storia, il rifiuto di Trump e una nuova pagina per l'America. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questo obiettivo. Avanti, insieme", scrivesu Twitter.