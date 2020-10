Arte: il famoso leader mondiale nel campo delle riproduzioni di dipinti ad olio lancia un museo virtuale in 3D

La rinomata compagnia di riproduzione di dipinti a olio Wahooart.com è pronta a lanciare un museo virtuale in 3D per le riproduzioni di celebri dipinti di 13.203 artisti famosi. La rinomata compagnia di riproduzione di dipinti a olio Wahooart.com è pronta a lanciare un museo virtuale in 3D per le riproduzioni di celebri dipinti di 13.203 artisti famosi.





WahooArt è un team di artisti di talento e professionisti che mirano a sconvolgere il settore facendo leva sui progressi tecnologici. Il museo online, che vanta la più grande collezione al mondo di 367.000 dipinti ad olio, fa nuovamente notizia con il lancio di musei virtuali in 3D dedicati a diversi artisti famosi. Si tratta di un'iniziativa in linea con l'obiettivo della piattaforma di rendere le arti facilmente accessibili al maggior numero possibile di persone in diverse parti del mondo..

Con il lancio dei musei virtuali in 3D, WahooArt.com fa un salto di qualità. Descritto come il museo online con la più grande collezione di dipinti ad olio del mondo, WahooArt cerca di sfruttare le ultime tecnologie, in questo caso il 3D, per offrire la possibilità a chi non può recarsi in un vero museo di scoprire tutti i dipinti e gli artisti più famosi al mondo.

"La pandemia ha senza dubbio costituito un vero e proprio ammortizzatore. Tuttavia, in questo periodo abbiamo avuto modo di lavorare ad alcuni nuovi e interessanti progetti. Il museo 3D è uno di questi. Sono sicuro che il prossimo museo 3D sarà stimolante per tutti. Vi promettiamo un'esperienza nuova che difficilmente avrete mai avuto prima" ha dichiarato Laurent Bruyere, fondatore di Wahooart.com.

L'arte è stata descritta da molti come una forma di auto-espressione. Nel corso degli anni, l'industria delle arti e della creatività ha subito un'evoluzione che ha visto l'ingresso sul mercato di diverse categorie di soggetti interessati. Nonostante ciò, un team di appassionati d'arte sta cercando di aiutare milioni di persone a rivivere il ricordo delle opere d'arte di alta qualità vendendo riproduzioni di dipinti ad olio di quadri famosi, rimanendo fedele a questa sua missione dal 2004.

Operando nel settore da 16 anni, Wahooart.com vanta una clientela affezionata in tutto il mondo alla quale fornisce dipinti ad olio che riproducono gli originali in ogni singolo dettaglio, eccetto il loro prezzo elevato. WahooArt è riuscita a rendere le opere d'arte accessibili alle persone con lo stile e il tocco raffinato di un artista di fama mondiale.

Per quel che riguarda WahooArt.com, è un team di specialisti in pittura ad olio che creano dipinti ad olio di diverse tipologie e dimensioni di tela con oltre 16 anni di esperienza. Fondato da Laurent Bruyere, WahooArt offre dipinti ad olio 100% eseguiti a mano su diversi soggetti ed eseguiti con stili differenti. Le competenze degli esperti pittori, preparati sia formalmente che tecnicamente, garantiscono l’esecuzione di qualsivoglia tipologia di progetto, rendendo WahooArt la scelta ideale per l'arte, sia che si tratti di una stampa Giclee, di una riproduzione dipinta a mano di qualsiasi genere artistico (dal Rinascimento alla Pop Art), di un capolavoro specifico, o anche solo di una fotografia trasformata in un'opera d'arte indimenticabile.