Impianti e ambiente: a Ferrara il convegno "L’impiantistica italiana tra sostenibilità e ripresa"

FERRARA. Si terrà a Ferrara, presso il Castello Estense, il 25 settembre prossimo, il convegno "L’impiantistica italiana tra sostenibilità e ripresa". Durante l’incontro si parlerà di come far ripartire le imprese italiane, di ambiente e di sostenibilità dell’impiantistica. FERRARA. Si terrà a Ferrara, presso il Castello Estense, il 25 settembre prossimo, il convegno "L’impiantistica italiana tra sostenibilità e ripresa". Durante l’incontro si parlerà di come far ripartire le imprese italiane, di ambiente e di sostenibilità dell’impiantistica.





A distanza di pochi mesi dal lancio del Green Deal Europeo che ha messo in primo piano il fenomeno del Climate Change e il degrado ambientale quale enorme minaccia per l’Europa, la pandemia del Covid-19 ha messo in ginocchio l’economia del nostro Paese e del mondo intero.





Oggi diventa quindi indispensabile e urgente far ripartire il nostro sistema economico e produttivo, proprio per questo la stessa Commissione Europea è impegnata in un programma di sostegno all’economia senza precedenti.





Ma con quale sistema industriale vogliamo tornare a crescere? Quale indirizzo vogliamo dare al nostro sviluppo? Come renderlo compatibile con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi per la salvaguardia del pianeta?





Il convegno-tavola rotonda, organizzato da INCICO SpA nella ricorrenza del quarantennale dalla sua costituzione, affronta proprio i temi della sostenibilità ambientale dell’impiantistica, nei settori dell’Oil & Gas, dell’energia e della petrolchimica, e vuole fornire utili strumenti di conoscenza alle aziende impegnate ad orientare le proprie attività di ingegneria e di ricerca verso tecnologie innovative capaci di rispondere alla nuova emergenza climatica.





L’appuntamento d’alto livello promosso da INCICO sarà quindi un’utile occasione di scambio di opinioni e di confronto per una qualificata platea di manager e decision maker delle realtà più significative dell’impiantistica italiana ed importanti interlocutori istituzionali del nostro Paese, per mettere il tema della sostenibilità ambientale al centro dei programmi di sviluppo del sistema Italia.





Il convegno sarà aperto da una relazione di Alessandro Bratti, presidente nazionale ISPRA. Il convegno si svolgerà assicurando le più stringenti procedure di sicurezza in materia di prevenzione contro la diffusione del COVID-19.





Per ulteriori informazioni si può visitare il sito internet www.incico.com.