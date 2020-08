E' morto Cesare Romiti

MILANO - Classe 1923, è stato uno storico dirigente d'azienda. Arrivato allanegli, diventò l'uomo di fiducia deglie la gestì per. Scompare una delle icone deldel '900.Nato a Roma nel 1923 e laureatosi in economia nel 1945, dopo aver ricoperto diversi incarichi in diverse aziende e istituti bancari, è entrato innel 1974 diventando due anni dopo amministratore delegato e, dal 1996 al 1998 presidente. In tutto 24 anni ai vertici della casa automobilistica, prima di passare ae, nel 2005 al gruppo. È stato anche presidente della