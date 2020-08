Coronavirus: nuovi contagi in lieve aumento, 190 in un giorno

ROMA - Secondo il bollettino del ministero della Salute, nell'ultimo giorno si registra un lieve aumento dei nuovi contagi: si sono registrati 190 nuovi casi (ieri erano 159), per un totale di 248.419. Le vittime in un giorno sono invece 5, in calo rispetto alla giornata di lunedì quando se ne erano registrati 12.





Il totale dei morti dall'inizio dell'emergenza è di 35.171. Tre le regioni senza nuovi casi: Valle d'Aosta, Molise e Basilicata.