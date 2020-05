Padel: cos’è e come cominciare

Nel novembre dello scorso anno si sono svolti a Roma gli undicesimi campionati europei di padel, uno sport che ricorda il tennis, pur con qualche importante modifica. Del resto proprio in Italia, nel lontano 1995, si sono tenuti i primi campionati europei di questo sport, con italiani sul podio. Ma cos’è il padel, come si pratica questo sport e dove possiamo trovare un campo? Oggi nel nostro Paese si contano oltre 1.000 campi da padel, i primi sono nati in Emilia, oggi sono numerosissimi i campi disponibili in Lombardia e nel Lazio, soprattutto nei dintorni della capitale.





Come si gioca a padel



Stiamo parlando di uno sport molto simile al tennis, dal quale si differenzia per alcune particolarità. La prima è di certo il campo; nonostante a primo acchito ossa sembrare un campo da tennis, con i due campi avversari suddivisi da una bassa rete, il campo da padel è circondato da pareti in plexiglas. Proprio queste pareti possono, per regolamento, essere utilizzatle regole sono poche. Stiamo parlando di uno sport molto simile al tennis, dal quale si differenzia per alcune particolarità. La prima è di certo il campo; nonostante a primo acchito ossa sembrare un campo da tennis, con i due campi avversari suddivisi da una bassa rete, il campo da padel è. Proprio queste pareti possono, per regolamento, essere utilizzat e per deviare la pallina e farla cadere nel campo avversario, terminando i suoi rimbalzi. Il punto si fa come nel tennis: quando l’avversario lascia cadere la palla nella propria metà di campo. Visto l’uso che si può fare delle pareti esterne, è chiaro che il gioco diviene più movimentato rispetto al tennis, da cui si diversifica non solo per movimenti e tecniche, ma anche per tattiche. La battuta si pratica dal basso e per il resto





Per chi è adatto



Come abbiamo detto i movimenti sono rapidi e repentini, ma delle palline con un rimbalzo leggermente meno “nervoso” danno una cadenza al gioco alla portata di tutti. Si può giocare a padel da bambini, ma anche molte persone over 60 preferiscono questo sport al tennis. Proprio perché si può dare un ritmo meno incalzante alla partita e un andamento più tattico e meno atletico. I rimbalzi da fare sulle pareti devono seguire un preciso regolamento, ma in sostanza se ne possono fare vari, senza che la palla esca dal gioco.





Come vestirsi per il paddle