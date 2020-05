Calcio: Balotelli non si presenta agli allenamenti del Brescia

In Serie A, Mario Balotelli non si è presentato agli allenamenti individuali del Brescia. Non si conoscono i motivi precisi. Sembra che i rapporti tra l’attaccante e il presidente della squadra lombarda, Massimo Cellino, non siano più buoni come qualche mese fa.Cellino ha dichiarato: ”Da Mario mi aspettavo molto di più in campo, e mi imbarazzano molto i suoi atteggiamenti fuori dal calcio, attira di più quello che per lui succede lontano dai campi di allenamento, e dagli stadi”.Balotelli, secondo Cellino, frequenterebbe più del consentito i social, e non sarebbe stato d’accordo per l’assegnazione dello scudetto a tavolino alla Juve, in caso di uno stop definitivo della Serie A per il Covid 19, con la cristallizzazione delle classifiche.Molto probabilmente, alla fine di questa stagione, Balotelli andrà via da Brescia. Nel suo contratto ci sarebbe una clausola per la quale, in caso di retrocessione dei lombardi in B, il contratto sarebbe rescisso. Balotelli resterebbe a Brescia solo se la squadra riuscisse a salvarsi.