Dl Rilancio: tra misure bonus baby sitter da 1.200 euro e tax credit vacanze

ROMA - E' in dirittura d'arrivo il. Si tratta del prossimo decreto sul quale il governo è al lavoro per sostenere l'economia - dalle famiglie alle imprese - nella fase della. Sono arrivate in queste ore le proposte dai diversi ministeri, che sono contenute in un documento di lavoro di oltre 770 pagine che l'ANSA ha potuto visionare. Molte proposte sono incomplete, altre non trovano il parere favorevole della ragioneria. Il documento, che fotografa un provvedimento in evoluzione, contiene norme dal lavoro alla salute, dalla famiglia allo sport.E' quanto prevede la proposta contenuta nel documento di lavoro per la messa a punto del decreto rilancio. La misura - che non riporta rilievi della Ragioneria - prevede anche un incremento a 2.000 euro per il bonus in favore del personale sanitario.e utilizzabile dal 1 luglio al 31 dicembre 2020, in favore di un solo componente per nucleo familiare nel limite massimo di 500 euro.