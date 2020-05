Scuola: tutti ammessi alla maturità

Gli esami di maturità si svolgeranno anche quest'anno ed avranno inizio il 17 giugno alle ore 8.30, ma sarà previsto il solo colloquio orale. Solitamente il 96% dei ragazzi viene ammesso, in media, ogni anno, all'esame finale: il prossimo giugno, invece, tutti avranno la possibilità di sostenere le prove, tenuto conto del periodo dell'emergenza. Ma i crediti di accesso e il voto finale si baseranno sul percorso realmente fatto dagli studenti. E' in sintesi il contenuto della ordinanza del ministero dell'Istruzione sulla maturità.Per dare il giusto peso al percorso scolastico, viene previsto che il credito del triennio finale viene rivisto e aumentato: potrà valere fino a 60 punti, anziché 40, come prima dell'emergenza. Al colloquio orale si potranno conseguire fino a 40 punti.Il voto massimo finale possibile resta, infatti, 100/100. Si potrà ottenere la lode, come ogni anno.