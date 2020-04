Amici 19: Gaia è la vincitrice

(Credits - Ufficio Stampa)

Una vittoria senza abbracci, causa emergenza coronavirus, e mai vista prima al talent più famoso d'Italia, Amici. A trionfare in quest'ultima edizione della scuola capitanata da Maria De Filippi, è stata la giovanissima Gaia, che con i suoi occhioni blu e la sua grinta, è riuscita a conquistare l'affetto del pubblico e della stampa. Secondo posto per il ballerino cubano Javier che si consola con il Premio della critica. Tra le lacrime e i coriandoli che scendono dall'alto dello studio, Gaia solleva la coppa e non smette di ringraziare Maria e tutto il suo staff per averle regalato questa grande opportunità.Il suo album “Genesi”, pubblicato per Sony Music Italy, ha debuttato al #5 posto della classifica degli album più venduti (dati Fimi GFK) e ha già superato 4 milioni di stream."Genesi" è un disco ricco di sonorità, una giungla urbana, dove le atmosfere da club e l'elettronica in punta di synth sono inondate dalla calda luce brasiliana e dalle atmosfere tropicali.Al disco hanno collaborato importanti nomi della scena, tra cui Simon Says, Alex Uhlmann, Antonio Filippelli, Machweo, Piero Romitelli, Gerardo Pulli e Antonio Di Martino.L’album, che è composto da sette brani, rappresenta un vero e proprio nuovo inizio per la giovane cantautrice, che in questo disco si mette a nudo, raccontandosi e ricostruendo il percorso che l'ha portata alla sua nuova "genesi" appunto. L'album contiene tra gli altri anche i singoli: “Chega”, brano in portoghese che conta già milioni di stream, e la hit radiofonica “Coco Chanel”.