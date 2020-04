ROMA - E' deceduto quest'oggi a Roma all'età di 52 anni il poliziotto al servizio della scorta per il premier Giuseppe Conte. L'agente, che non era venuto mai a contatto con il Presidente del Consiglio, aveva contratto il virus alcune settimane fa ed era stato subito ricoverato e intubato. Era in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e aveva ricoperto il ruolo di sostituto Commissario della Polizia di Stato. Lascia moglie e 2 figli.